Защитит корабли от дронов: Франция вооружает флот артустановкой RapidFire

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Франции в условиях массового применения БПЛА в боевых действиях решило оснастить корабли 40-мм артустановкой RapidFire, способной, как утверждается, эффективно бороться с этой угрозой.

Как указывается в издании Le Marin, новое изделие, разработанное компаниями Nexter и Thales, завершило заводские испытания и начнёт поступать на вооружение многоцелевых патрульных кораблей, которые придут на замену устаревших однотипных классов PHM и PSP, а также, возможно, будет установлено на тральщики и перспективный авианосец.

Два недавно введённых в строй судна снабжения проекта Jacques Chevallier (BRF) уже оборудованы RapidFire, получив по две пушки на борт.

Источник изображения: topwar.ru

RapidFire предназначена для защиты кораблей на коротких дистанциях от воздушных и наземных угроз, в том числе от дронов, легкомоторных самолётов и ракет. Новое изделие создано на базе 40-мм артустановки 40 CTAS («система вооружения под телескопические боеприпасы»).

RapidFire управляется дистанционно и оснащена гиростабилизированной оптоэлектронной СУО. Она позволяет обнаруживать, идентифицировать и поражать цели одному оператору. Система может производить до 180 выстрелов в минуту, в БК входят 140 готовых к стрельбе снарядов, эффективная дальность огня составляет до 4000 м.

Программа перехода на морские патрульные корабли нового класса стоимостью €900 млн предусматривает строительство 10 вымпелов, 7 из которых уже заказаны с поставкой в период с 2027 по 2030 год, а ещё 3 планируется передать с 2031 по 2034 год. Будущие вымпела будут иметь длину 92 м и полное водоизмещение почти 2400 т, что сделает их самыми большими патрульными кораблями в истории французского флота.