Путин убежден, что время на его стороне (Financial Times, Великобритания)

FT: Россия усиливает давление, ожидая капитуляции ослабевшей Украины

Россия сохраняет выдержку и рассчитывает на победу в затяжной игре — на фронте и в дипломатии, пишет FT. Москва не торопится с переговорами, зная, что Украина слабеет, а Запад устает. Мир на условиях России, отмечает автор, становится все реальнее.

Гидеон Рахман

У России мало интереса к мирным переговорам. Она надеется на прорыв на поле боя и снятие санкций.

“Владимир, хватит!” — только на это жалобное послание и хватило Дональда Трампа после недавней российской бомбардировки Киева.

Вот только Владимир Путин едва ли остановится. Российский президент считает, что в конфликте с Украиной время на его стороне — причем как на поле боя, так и на международной арене. Трамп пытается продавить свой мирный план — на понедельник запланированы звонки Путину и Владимиру Зеленскому. Украинский и российский лидеры оказались в поразительно похожей позиции — под дипломатическим натиском Трампа.

Ни Путину, ни Зеленскому мирный план Трампа не по нраву — вопреки настойчивым уверениям госсекретаря США Марко Рубио, что именно он представляет собой “наилучший путь вперед”. Но оба — и Путин, и Зеленский — понимают, что перечить Трампу опасно.

В результате Россия и Украина придерживаются поразительно схожей стратегии. Обе подыгрывают требованиям Трампа и ведут переговоры о мире — в надежде, что они рухнут, а вина за их срыв будет возложена на другую сторону.

Быть может, под нажимом Америки Украина и Россия даже согласятся на временное прекращение огня. Но шанс, что оно станет основой прочного мирного урегулирования, крайне низки — дело в том, что военные цели России и Украины решительно идут друг другу вразрез.

Похоже, что основной целью Москвы было и остается прекратить существование Украины как суверенного и независимого государства. По-видимому, формальное включение Украины в состав России для этого необязательно. Но Москва требует скрепленных договорами ограничений на размер и возможности украинских вооруженных сил, а также на дипломатические и военные связи страны с Западом. Из такого урегулирования Украина выйдет лишь сателлитом России — и окажется всецело в ее власти.

Действующий план США Европа раскритиковала за готовность удовлетворить ключевые российские требования насчет оккупированных территорий и признание суверенитета Москвы над Крымом. Но это по-прежнему далеко от того, чего добивается сама Россия — особенно в вопросе суверенитета и нейтралитета Украины.

Убежденные, что Путин по-прежнему настроен уничтожить их страну как таковую, украинцы также побаиваются мирного плана Америки. Киеву исключительно тяжело идти на территориальные уступки по Крыму и восточной Украине. Но при этом Зеленский наотрез отвергает условия, которые ограничат право Украины на самозащиту в будущих войнах — или помешают ей выстраивать дипломатические, экономические и военные связи с Западом.

Даже при том, что членство в НАТО не обсуждается, Украина все равно жаждет от Запада надежных гарантий безопасности. В противном случае украинцы считают, что Россия лишь воспользуется прекращением огня, чтобы добиться снятия санкций — параллельно готовясь к следующему раунду боевых действий.

Решающим остается вопрос, кого обвинит Трамп, если (или когда) мирные переговоры потерпят крах. Оптимальный для Путина сценарий — это если Трамп набросится на Зеленского, а затем снимет с России санкции и прекратит снабжать Украину оружием и разведданными. Правительство Украины надеется, что, если Трамп наконец-то сочтет реальной помехой миру Путина, он согласится ужесточить санкции против Москвы и расширит поставки оружия на Украину.

Увы, судя по всему, шансы на стороне России. Давнее восхищение Трампа Путиным и его клекочущая антипатия к Зеленскому — сулят, скорее то, что первым его терпение лопнет по отношению к украинскому лидеру. Трампа также греет мысль о возобновлении деловых связей с Россией. Дорогостоящим поставкам оружия на Украину он предпочел бы новые выгодные деловые соглашения в Москве.

У Кремля также есть основания надеяться, что, если Трамп ослабит санкции против России, аналогичные призывы зазвучат и изнутри ЕС. Провал ультранационалистического пророссийского кандидата на президентских выборах в Румынии в минувшие выходные, безусловно, стал для Путина ударом, но даже это отнюдь не гарантирует, что санкции ЕС выстоят, ведь для их продления требуется единогласие, а оно невозможно, если воспротивится венгерский лидер Виктор Орбан.

Даже если Трамп и ЕС решат сохранить санкции в силе, после провала мирных переговоров вполне вероятно существенное сокращение финансовой и военной поддержки Украины со стороны США.

На поле боя царит шаткое равновесие, однако Россия мало-помалу набирает силу. Однако западные военные аналитики полагают, что у путинской армии может не хватить танков и бронетехники для стремительного рывка, если его силы все же прорвутся через украинские рубежи.

Благодаря слаженной обороне и передовому ноу-хау в войне беспилотников ВСУ наносят России ошеломляющие потери — по оценкам, Москва теряет до 1 500 солдат убитыми или ранеными в сутки. Однако те же источники оценивают украинские потери примерно в две трети от российских. Учитывая, что население Украины составляет примерно четверть российского, у Путина есть все основания полагать, что в конфликте на истощение в итоге он победит.

Трамп верно назвал столь возмутительные потери “кровавой баней”. И он прав, что пытается положить ей конец, вопреки всей критике.

Загвоздка в том, что, поскольку Путин считает, что время на его стороне, у Москвы крайне мало стимулов идти на компромиссы — а без них прочного мира не достичь. Если Трамп действительно хочет, чтобы “Владимир” прекратил, ему придется надавить на него посильнее.