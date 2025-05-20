ОСК сообщила, что работы по модернизации крейсера "Адмирал Нахимов" идут по графику

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Работы по созданию атомных подлодок и модернизации крейсера "Адмирал Нахимов" идут по графику, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в связи с посещением завода "Севмаш" вице-премьера Марата Хуснуллина.

"На Севмаше также ведется ремонт и модернизация крейсера проекта 11442М. Все работы выполняются в соответствии с графиками, утвержденными Министерством обороны РФ, с использованием комплектующих российского производства", - говорится в сообщении.

По данным ОСК, на предприятии продолжается обновление цехов и закупка нового оборудования, созданы специализированные производства по изготовлению, испытанию и достройке атомных подлодок 4-го и последующих поколений.

В мае 2023 года Сергей Шойгу, будучи министром обороны РФ (ныне секретарь Совбеза РФ), заявил, что крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации будет оснащён гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В Минобороны РФ ранее заявили, что "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ РФ. Его, в частности, вооружат "Цирконами" (морская гиперзвуковая ракета, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) и крылатыми ракетами "Калибр".