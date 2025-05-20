Войти
Lenta.ru

Роботакси Tesla будут управлять удаленно

186
0
0
Фото: Josiah True / Shutterstock / Fotodom
Фото: Josiah True / Shutterstock / Fotodom.

Morgan Stanley: Роботакси Tesla будут управлять удаленно специальные операторы

Американская корпорация Tesla, скорее всего, будет управлять своими роботакси удаленно с помощью операторов. Об этом сообщает издание Electrek со ссылкой на отчет Morgan Stanley.

По мнению аналитика Адама Джонаса, Tesla оказалась не готова к запуску беспилотного такси, который должен состояться в середине 2025 года. Поэтому большая часть автомобилей получит удаленное управление: фактически кроме пассажиров в салоне никого не будет, однако это окажется не автопилот в привычном понимании.

Джонас заметил, что на первом этапе фирма выпустит 10-20 автомобилей, которые будут работать в Остине, штат Техас. Воспользоваться услугами роботизированного такси первое время можно будет только по приглашениям от компании. По словам Адама Джонаса, специалисты Tesla будут тщательно контролировать все этапы поездки, потому что компания «не может облажаться» с этим проектом.

Журналисты Electrek напомнили, что еще в ноябре 2024 года Tesla начала нанимать телеоператоров — специалистов для удаленного контроля за роботакси. Авторы заметили, что такие же операторы контролируют поездки роботакси Waymo — лидера рынка беспилотных пассажирских перевозок в США. «Удаленный контроль имеет смысл, поскольку Tesla может одержать небольшую победу, хотя она будет менее впечатляющей», — подытожили авторы медиа.

В середине мая источники издания The Information рассказали, что корпорация Tesla испытывает проблемы с запуском беспилотного такси в США. Так, Tesla еще не начала тестировать свои автомобили без водителя-оператора, контролирующего ход поездки.

Наша Победа!

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Tesla
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 05:39
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 01:35
  • 1
НАТО позвали на защиту от Украины
  • 20.05 01:34
  • 1
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 01:32
  • 82
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 20.05 00:09
  • 8949
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.05 19:29
  • 0
За счет чего можно добиться технического военного превосходства
  • 19.05 17:38
  • 1
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 19.05 17:28
  • 1
США 21 мая проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III
  • 19.05 17:27
  • 1
Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)
  • 19.05 17:22
  • 1
«Превзойти достижения России»: Норвегия представила дальнобойный артснаряд с воздушно-реактивным двигателем
  • 19.05 17:11
  • 1
«Нанесут удары с дальних подступов»: Германия вооружит флот и наземные войска новыми ракетами
  • 19.05 16:08
  • 1
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 19.05 11:28
  • 30
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 19.05 10:20
  • 2
Сделать что-то продвинутое: показаны кадры установки мин роботизированным комплексом, созданным бойцами ГВ «Запад»
  • 19.05 05:59
  • 3
Самолеты России и НАТО вступили в противостояние на фоне попытки союзных сил задержать российский нефтяной танкер у побережья Европы (Daily Mail, Великобритания)