Новое "ополчение" будет защищать Британию от нападений (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: в Британии будут созданы отряды местной самообороны

Британское правительство планирует создать добровольческие формирования для охраны стратегических объектов в связи с "российской угрозой", пишет The Telegraph. Такие отряды будут созданы по всей стране. Эту систему высмеяли в свое время авторы комедийного сериала Би-би-си.

Тони Дайвер (Tony Diver)

Из числа добровольцев будут созданы отряды местной самообороны, чтобы защитить важнейшие объекты инфраструктуры от внешних угроз. Это результат масштабного анализа вопросов обороны.

"Ополчение", созданное по образу отрядов времен Второй мировой войны, будет защищать важнейшие объекты инфраструктуры Британии от внешних угроз и террористических нападений. С такими планами выступило правительство страны.

Ожидается, что по результатам обширного анализа вопросов обороны будут выданы рекомендации о защите многотысячными отрядами добровольцев британских электростанций, аэропортов и центров связи.

Новое ополчение будет создано по подобию отрядов местной самообороны 1940-х годов, которые были сформированы из мужчин, не подходящих по возрасту для службы в армии. Задача ополчения в те годы состояла в защите Британии от нацистов в случае наземного вторжения.

Издание Sunday Times сообщило, что новое ополчение стало главной идеей подготовленного лейбористами стратегического обзора обороны. Эти отряды призваны снять обеспокоенность правительства по поводу незащищенности критически важных объектов национальной инфраструктуры.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что секретариат кабинета министров составляет чрезвычайные планы на случай прямого российского удара по Соединенному Королевству. Эта работа началась после того, как выяснилось, что действующие планы не обновляли 20 лет.

Официальные лица опасаются, что в случае войны с враждебным иностранным государством Британия может быть поставлена на колени всего за несколько недель из-за нападений на электростанции, транспортные объекты, подводные кабели и аэропорты.

Ополчение будет сформировано из добровольцев. Местные центры самообороны будут созданы по всей стране. Эту систему высмеяли в свое время авторы комедийного сериала Би-би-си "Папашина армия".

Такие ополчения до сих пор существуют в той или иной форме в ряде стран, в том числе, в Дании, Германии и Швеции.

Как сообщается, британские планы находятся на ранней стадии, хотя некоторые из добровольческих подразделений уже сейчас cмогут действовать совместно с полицейской службой по охране гражданских ядерных объектов, защищающей атомные электростанции.

Подготовленный лейбористами Стратегический обзор обороны — это первый важный документ по вопросам оборонной политики, пересмотренный после прошлогодних выборов. Ожидается, что в нем будут изложены угрозы, с которыми сталкивается Британия, а также необходимые для их устранения силы и средства.

Есть предположение, что министр обороны Джон Хили выступил за увеличение численности войск после того, как комплектование личным составом в вооруженных силах снизилось до исторического минимума.

Против кибератак и ударов дронов

Обзор также будет направлен на устранение угроз, которые серьезно усилились после 2023 года, когда свой Стратегический обзор обороны подготовили консерваторы. Прежде всего, к таким угрозам относятся кибервойны и удары беспилотных летательных аппаратов со стороны противников Британии.

Сэр Кир Стармер пообещал довести расходы на оборону по крайней мере до 2,5% ВВП к 2027 году, хотя другие члены НАТО пошли дальше.

На саммите НАТО, который пройдет в Нидерландах в следующем месяце, Дональд Трамп может потребовать еще больше увеличить военные расходы, возможно, до 5% от объема ВВП.

Представитель министерства обороны заявил:

"Мы не будем давать комментарии по поводу утверждений относительно Стратегического обзора обороны вплоть до его публикации.

Стратегический обзор обороны Британии определяет путь на следующее десятилетие по преобразованию вооруженных сил, чтобы обеспечить нашу готовность к возникающим угрозам. Мы должны обезопасить Британию изнутри и сделать ее сильной за рубежом. В то же время нам надо трансформировать оборону в целях стимулирования инноваций и экономического роста в рамках нашего Плана перемен.

Мы также объявили о самом большом последовательном росте расходов на оборону со времен холодной войны, намереваясь увеличить финансирование до 2,5% ВВП к 2027 году. В денежном выражении такое увеличение составляет13,4 миллиарда фунтов стерлингов, а дальнейшая цель состоит в том, чтобы при парламенте следующего состава расходы были увеличены до 3%".