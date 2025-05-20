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ЦАМТО

Поставка морских патрульных самолетов ВС Малайзии начнется в 2026 году

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ATR-72 MPA
ATR-72 MPA.
Источник изображения: defpost.com

ЦАМТО, 19 мая. Вооруженные силы Малайзии получат первый морской патрульный самолет (MPA) производства итальянской группы Leonardo к концу 2026 года, заявил министр обороны страны Мохамед Халед Нордин.

Как сообщает агентство Bernama со ссылкой на министра, посетившего предприятие Leonardo, второй самолет планируется поставить через три месяца после первого. Поставка выполняется в рамках соглашения, которое было заключено в 2023 году для укрепления оборонительных возможностей страны на море. Закупка самолетов, в первую очередь, связана с обострением обстановки в Южно-Китайском море.

По заявлению министра, как морская держава, Малайзия должна обладать самолетами, оснащенными передовыми системами для патрулирования на море. Еще важнее, что эти самолеты будут оснащены противолодочными системами. Они смогут применяться для противокорабельной и противолодочной борьбы.

По оценке министра, на данный момент проект реализуется в соответствии с графиком и выполнен на 60%. В составе ВМС Малайзии самолеты получат обозначение P-72M.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2023 года Министерство обороны Малайзии по итогам тендера заключило с группой Leonardo контракт на поставку двух морских патрульных самолетов ATR-72 MPA. Стоимость контракта составила 789,6 млн. ринггитов (171,9 млн. долл.). Целью закупки является улучшение возможностей ВС Малайзии по ведению разведки на море и борьбы с подводными лодками противника.

Соглашение предусматривает поставку двух самолетов ATR-72-600 в конфигурации для морского патрулирования, а также связанных услуг логистической поддержки и обучения. Ранее сроки поставки не раскрывались.

ATR-72 MPA – это двухдвигательный турбовинтовой самолет, обеспечивающий выполнение различных задач, включая морское патрулирование, ведение радиотехнической разведки (ELINT), противолодочную и противокорабельную борьбу, противодействие незаконной деятельности на море (наркотрафик, пиратство и контрабанда), поисково-спасательные операции, мониторинг окружающей среды, медицинскую эвакуацию, а также перевозку войск и грузов.

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Страны
Китай
Малайзия
Компании
Leonardo
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