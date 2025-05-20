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ТАСС

Степашин считает, что Сердюков нанес серьезный удар по обороноспособности страны

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Анатолий Сердюков
Анатолий Сердюков.
Источник изображения: ТАСС

По словам бывшего председателя правительства РФ, раньше не думали, что придется вновь говорить о том, что Отечество надо будет защищать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин считает, что Анатолий Сердюков, занимавший пост министра обороны в 2007-2012 годах, нанес серьезный удар по обороноспособности России.

"В свое время был такой министр обороны Сердюков, не всуе будет сказано, который нанес, на мой взгляд, очень серьезный удар по обороноспособности моей страны, в том числе по военкоматам, по призыву, по всему остальному", - сказал он, модерируя сессию "Право за нами: Год защитника Отечества" Петербургского международного юридического форума.

По словам Степашина, раньше не думали, что придется вновь говорить о том, что Отечество надо будет защищать. Ассоциация юристов России занимается активной работой по оказанию юридической помощи военнослужащим и участникам СВО и в настоящее время эта работа налажена на профессиональной основе. "Практически все представители АЮР побывали, как сейчас принято говорить, за ленточкой. Я правда не понимаю, за ленточкой - это в Киеве или во Львове? Все остальное это не новые территории, а возвращенные в лоно России", - сказал Степашин.

XIII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) начал работу 19 мая. В этом году он проходит под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего". ТАСС является генеральным информационным партнером ПМЮФ. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Сердюков Анатолий
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