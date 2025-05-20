Новая российская малая крылатая ракета “Бандероль” встревожила Украину (19FortyFive, США)

19FortyFive: новая российская ракета “Бандероль” вызвала тревогу на Украине

Украинская военная разведка утверждает, что в России создали новую крылатую ракету под названием "S8000 „Бандероль“", пишет 19FortyFive. Это оружие, по уверениям ГУР, обладает уникальными возможностями. Российские источники о создании такой ракеты не сообщали.

Себастьен Роблин

Россия регулярно атакует Украину целыми роями беспилотников-камикадзе, тяжелыми гиперзвуковыми баллистическими ракетами, а также дозвуковыми и сверхзвуковыми крылатыми ракетами, запуская их с огромных стратегических бомбардировщиков. Однако, судя по свежим сообщениям, перед украинской военной разведкой ГУР встала угроза поменьше: российская крылатая ракета средней дальности под названием С8000 “Бандероль” настолько мала, что ее могут запускать ударные вертолеты и боевые беспилотники “Орион”.

Новое российское оружие заостряет две проблемы. С одной стороны, чиновники ГУР подчеркивают, что это очередной пример российского оружия, собранного из смеси китайских и западных комплектующих. По крайней мере, часть из них удастся ограничить точечными санкциями.

Но “Бандероль” вписывается в общемировой запрос на значительно более дешевые вооружения для точных ударов с большого расстояния. Военные ищут более легкое оружие для установки на меньших и более дешевых платформах, которые в базовой комплектации не имеют возможности дальней атаки.

“Бандероль” в цифрах

“Бандероль” впервые попала в фотообъективы на российском полигоне Капустин Яр в 2024 году. Очевидно, она уже использовалась в бою, раз специалисты ГУР смог добыть и изучить отстреленный снаряд. Украинские источники предполагают, что именно “Бандеролями” русские могли ударить по Одессе и Николаеву на юге Украины в феврале. Россия продемонстрировала ракету, не называя ее, в ходе визита Дмитрия Медведева в Капустин Яр 26 апреля.

Ракета длиной пять метров имеет фюзеляж диаметром 30 сантиметров, а силуэтом напоминает американскую малозаметную крылатую ракету JASSM. Сообщается, что дальность удара составляет 500 километров (вероятно, цифра приблизительная), а крейсерская скорость — 560 километров в час (при максимальной до 650 км/ч). При этом ракета несет 115-килограммовую осколочно-фугасную боевую часть.

Ни дальность, ни скорость, ни мощность боеголовки не впечатляют по сравнению с традиционными крылатыми ракетами, но вполне удовлетворяют запросы России. Кроме того, беспилотники “Орион” могут запускать “Бандероли” из-за пределов досягаемости украинских ПВО. При этом их скорость создает обороне значительно больше проблем при раннем оповещении и перехвате по сравнению с беспилотниками-камикадзе.

На данный момент для “Бандероли” не указано иных методов навигации, кроме сочетания инерциальной навигации и помехозащищенной спутниковой навигационной антенны “Комета-8М” — это означает, что она подходит только для атак по заранее заданным статическим целям.

ГУР также утверждает, что “Бандероль” может выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типовых крылатых ракет российского арсенала, не уточняя, как и почему. Вообще, резкие маневры необходимы скорее для уклонения. Кроме того, это подразумевает наличие системы оповещения об атаке, предварительное запрограммированные маневры на подлете к цели либо возможность получать команды удаленно.

“Многонациональная” малая крылатая ракета на службе России

ГУР всячески подчеркивает, что “Бандероль”, по сути, представляет собой смесь из гражданских комплектующих от 30 различных международных компаний. Утверждается, что в качестве двигателя она использует китайский турбореактивный Swiwin SW800Pro-A95. Это устройство диаметром 20 сантиметров можно приобрести в интернете всего за 16 000 долларов.

Ее инерциальная навигационная система также китайская, телеметрический модуль RFD900X — австралийский, а батареи Murata — японские. Рулевые приводы MX-64AR — южнокорейские, а усилители мощности ВЧ-излучения — американские. Микросхемы поставляются из вышеупомянутых стран, а также из Швейцарии.

Эта мозаика показывает, что Россия постоянно совершенствует возможности закупать узлы двойного назначения за рубежом через сеть посредников.

Сообщается, что комплектующие “Бандероли” закупались, в частности, через российскую розничную сеть по продаже электроники “Чип и Дип”, которая, как ни странно, избежала широкомасштабных санкций Запада (кроме США и Украины).

Почему беспилотникам и вертолетам понадобились ракеты большей дальности?

“Бандероль” — еще один пример нового поколения высокоточного оружия, разработанного специально для запуска с беспилотников, чей порог полезной нагрузки, как правило, значительно ниже, чем у пилотируемых платформ.

В частности, она предназначена для размещения под фюзеляжем боевого средневысотного беспилотника “Орион” от компании “Кронштадт”, похожего на снятый с вооружения американский MQ-1 Predator (“Хищник”) и турецкий TB2 Bayraktar (“Байрактар”).

Звездный час украинских “Байрактаров” и российских “Орионов” в начале конфликта оказался недолог: с тех пор, как с некоторым опозданием на передовой появилась эшелонированные системы ПВО, оба типа БПЛА быстро стали редкостью. Медленные и без возможностей малозаметности — и к том же по цене во много миллионов долларов за штуку — они оказались слишком уязвимы для средневысотной ПВО противника. К слову, эта же беда постигла еще более дорогие беспилотники MQ-9, развернутые США против повстанцев-хуситов.

Хотя Россия продолжает эффективно использовать “Орионы” на участках фронта, где Украина по разным причинам не смогла развернуть ПВО, они, как правило, ограничивались вспомогательной ролью по сравнению с более дешевыми беспилотниками наблюдения и разведки “Орлан” и продукцией компании Zala, а также дронами-камикадзе “Ланцет” и “Герань”.

Таким образом, “Бандероль” позволяет российскому флоту “Орионов” вносить стабильный вклад ударами как на стратегической, так и на оперативной глубине с небольшим риском потерь. По сравнению с запускаемыми с земли реактивными “Геранями”, авиационные “Бандероли” можно запускать с более близкого расстояния и более непредсказуемых углов (например, над Черным морем).

Интерес России к установке “Бандеролей” на вертолеты Ми-28Н (по классификации НАТО: Havoc или “Опустошитель”) для запуска с пилонов крыльев обусловлен теми же проблемами, что постигли боевые БПЛА: ударные вертолеты, изначально задуманные как стартовые площадки для противотанковых ракет прямого наведения, с трудом выживают против современных средств ПВО ближнего действия. Таким образом, все большее предпочтение отдается оружию непрямого наведения большей дальности, которое лишает противника возможности ответного удара, будь то российская противотанковая ракета LMUR (или “Изделие 305”) или израильские ракеты Spike (“Шип”), которые устанавливаются на американские вертолеты Apache (“Апач”) для дальнего высокоточного огня.

“Бандероль”, несомненно, олицетворяет собой ширящийся в России и в мире запрос на новое поколение дешевых крылатых ракет, годных для затяжных войн на истощение: в идеале до 80% решений обходятся в полцены. Осознав, что может израсходовать имеющиеся запасы управляемого оружия за считанные недели высокоинтенсивных боев, Пентагон запустил целый ряд программ, чтобы наладить массовое производство боеприпасов из готовых к использованию комплектующих на коммерческом рынке.

Компания “Кронштадт” широко использует такие комплектующие при производстве “Бандеролей”. Это вписывается в стратегию минимизации затрат — хотя мы пока не знаем ни цену за единицу, ни ежемесячную норму производства этих боеприпасов.

Понятно, что украинские военные не в восторге от того, что Россия осваивает производство меньших и, по-видимому, значительно более дешевых крылатых ракет в качестве промежуточного решения между тяжелыми и дорогостоящими крылатыми и баллистическими ракетами и дешевыми, но медленными беспилотниками-камикадзе.

Себастьен Роблин – магистр Джорджтаунского университета по конфликтологии, бывший сотрудник Корпуса мира в Китае. Пишет о технических, исторических и политических моментах международной безопасности и конфликтов для таких изданий, как 19FortyFive, The National Interest, NBC News, Forbes и War is Boring