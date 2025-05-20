Показан момент поражения кинетическим дроном-перехватчиком «Ëлка» БПЛА-разведчика ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

В сети показаны кадры, на которых можно увидеть работу российских операторов дронов-перехватчиков «Ёлка». В частности, на видео запечатлено поражение вражеского разведывательного беспилотника самолётного типа.

Несмотря на активные попытки маневрировать, дрон противника был поражен нашим перехватчиком, вследствие чего лишился хвостового оперения и упал. Алгоритмы искусственного интеллекта, заложенные в систему наведения дрона-ПВО «Ёлка», позволяют поражать наиболее уязвимые конструктивные элементы БПЛА противника, тем самым увеличивая вероятность разрушения цели в результате кинетического перехвата.

Специализированные дроны-перехватчики «Ёлка» успешно применяются военнослужащими ВС РФ для поражения вражеских БПЛА различных типов: от ударных FPV-дронов (в том числе тяжелых мультикоптеров-бомбардировщиков) до летающих на значительной высоте разведывательных беспилотников.

Дрон-ПВО «Ёлка» представляет собой компактный специализированный кинетический перехватчик, работающий по аналогии с ПЗРК по принципу «захватил цель — выстрелил — забыл». При этом цель поражается путем механического столкновения и разрушения конструкции вражеского БПЛА, что позволяет отказаться от использования боевой части. Благодаря продвинутой системе захвата и сопровождения цели с использованием элементов искусственного интеллекта дроны-ПВО «Ёлка» демонстрируют чрезвычайно высокую результативность в зоне проведения СВО.