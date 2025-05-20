Airbus, Babcock и CAE совместно предложат ВС Польши учебные вертолеты H-145M

ЦАМТО, 19 мая. Компании Airbus, Babcock и CAE 15 мая подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместное представление предложения по поставке вертолетов и оказанию услуг обучения пилотов ВС Польши.

Согласно условиям меморандума, Airbus будет руководить проектированием и сборкой учебных вертолетов H-145M, Babcock обеспечивать обучение, а CAE предоставит необходимые тренажеры.

Министерство национальной обороны Польши планирует приобрести 24 новых учебных вертолета и сопутствующие тренажеры и услуги обучения для замены аналогичного количества вертолетов SW-4 "Пущик".

Как сообщил Jane's Defence Weekly представитель Airbus Helicopters, тип закупаемого для ВС Польши вертолета пока не определен. В числе других претендентов на поставку называют Leonardo с AW-119Kx "Коала" и Bell с Белл-505 JetRanger X.

В случае выбора H-145M, вертолеты будут принадлежать МНО Польши и эксплуатироваться Университетом ВВС Польши в Демблине.

Как сообщал ЦАМТО, H-145M – это легкий многоцелевой вертолет, разработанный на базе гражданского H-145. Последняя версия H-145M оснащена инновационным пятилопастным несущим винтом, который увеличивает массу транспортируемой полезной нагрузки на 150 кг. Конструкция нового несущего винта также упрощает техническое обслуживание.

H-145 разрабатывался как гражданская машина для применения днем и ночью в неблагоприятных условиях. Он применяется вооруженными силами, полицией и спасательными службами по всему миру. Вертолет оснащен двумя двигателями Arriel 2E с системой FADEC компании Safran Helicopter Engines, цифровым комплектом авионики Helionix с 4-осевым автопилотом, что значительно снижает нагрузку на пилотов. Низкий уровень шума делает H-145 одним из самых "тихих" вертолетов в своем классе.