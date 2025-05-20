Хуситы едва не сбили F-35 — и Вашингтон запаниковал (The National Interest, США)

Сторонники хуситов скандируют лозунги и демонстрируют фотографии Абдула Малика аль-Хуси, лидера движения хуситов, во время антиамериканского и антиизраильского митинга в Сане, Йемен.

TNI: хуситы чуть не сбили "истребитель-невидимку" F-35 примитивной системой ПВО

Йеменским хуситам, которые не могут похвастаться наличием продвинутых военных технологий, почти удалось сбить истребитель F-35 примитивной системой ПВО, пишет TNI. В этой связи автор статьи интересуется: как же Америка будет проводить воздушные операции против более передового противника?

Гаррисон Касс (Harrison Kass)

Как сообщает New York Times, запущенная хуситами ракета класса “земля – воздух” едва не сбила американский истребитель пятого поколения F-35 — жемчужину истребительного флота США. F-35, участвовавший в операции Rough Rider (“Лихой всадник”) против хуситов, вынужденно предпринял противозенитный маневр, чтобы избежать ракеты.

Инцидент поднял вопросы о выживаемости одного из самых передовых истребителей Америки и вызвал опасения по поводу того, что даже относительно примитивная система ПВО хуситов столь эффективно воспрепятствовала действиям США.

“Системы ПВО хуситов едва не сбили несколько американских F-16 и истребитель F-35, и перспектива американских потерь совершенно реальна”, — написал военный аналитик Грегори Брю у себя в X (бывший Twitter), добавив, что хуситы успешно сбили “семь американских беспилотников MQ-9 (стоимостью около 30 миллионов долларов каждый), осложнив Центральному командованию задачу отслеживать и наносить удары по группировке боевиков”.

Насколько же американские истребители уязвимы для систем ПВО хуситов?

Противоракетная оборона хуситов проста, но эффективна

По сути, система ПВО хуситов элементарна — зато очень мобильна, то есть системы обороны могут появиться практически в любом месте, что придает противнику непредсказуемости и осложняет планирование. Более того, упрощенный характер системы также осложняет передовому американскому оборудованию раннее обнаружение. “Многие из этих ЗРК представляют собой “винегрет” из нетрадиционных пассивных инфракрасных датчиков и самодельных ракет класса “воздух – воздух”, которые практически не регистрируются как угроза, не говоря уже о непосредственной атаке”, — сообщает сайт The War Zone.

У хуситов имеются и современные системы, любезно предоставленные Ираном — например такие, как ЗРК Barq-1 и Barq-2. Точные возможности иранских ЗРК неясны, но сами хуситы утверждают, что Barq-1 и Barq-2 имеют максимальную дальность 50 и 70 километров и могут поражать цели на высоте 15 и 20 километров соответственно. Предполагается, что системы Barq — глубокая модификация иранского семейства ракет Taer, которые, в свою очередь, сами являются производными от советских систем ПВО “Куб” (по классификации НАТО: SA-6 Gainful или “Выгодный”) и “Бук” (по классификации НАТО: SA-11 Gadfly или “Овод”).

“Как именно хуситы используют Barq-1 и Barq-2, не совсем понятно, но ракеты Taer на вооружении Ирана запускаются с различных колесных пусковых установок, причем у некоторых из них имеются встроенные радары для управления огнем, — сообщает The War Zone. — По сообщениям, часть иранских систем ПВО, способных запускать варианты Taer, также имеет электрооптическую и/или инфракрасную камеру для лучшего обнаружения, опознавания и отслеживания целей”.

Даже без последствий этот инцидент не сулит ничего хорошего для конфликта великих держав

Близкий промах ЗРК хуситов по американскому F-35 поднимает серьезные вопросы о более крупных конфликтах. Если даже отсталая повстанческая группировка успешно нарушает воздушные операции США в воздушном пространстве над Йеменом, то как США могут рассчитывать на успех в воздушном пространстве более передового противника? И если даже F-35, истребитель-невидимка пятого поколения со сверхнизкой эффективной поверхностью рассеяния, оказался уязвим для систем ПВО времен холодной войны, то как же эти F-35 (не говоря уже об остальной части флота США) будут противостоять современным системам ПВО?

Очевидно, что в воздухе, как и на земле, наличие более дорогих и более совершенных систем отнюдь не гарантирует ни свободы действий, ни беспрерывного успеха. И даже низкотехнологичные системы могут уверенно препятствовать высокотехнологичным системам.

Гаррисон Касс – специалист по вопросам обороны и национальной безопасности, автор более тысячи статей по вопросам глобальной политики. Адвокат, пилот, гитарист, в прошлом профессиональный хоккеист. Имеет степень бакалавра колледжа Лейк Форест, степень доктора философии Университета штата Орегон и степень магистра Нью-Йоркского университета