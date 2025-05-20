Финляндия поставит Киеву боеприпасы за счет доходов от замороженных активов РФ

ЦАМТО, 19 мая. Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных российских активов на сумму 90 млн. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 19 мая Минобороны Финляндии.

"Финляндия подписала соглашение с Европейской комиссией о поставках крупнокалиберных боеприпасов на Украину. Боеприпасы будут закуплены у финской промышленности, а сама закупка будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира", – говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, стоимость контакта составляет 90 млн. евро. Содержание поставок, способ и сроки их доставки ведомство не раскрывает.