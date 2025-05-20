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Военное обозрение

«20 систем ПВО типа Cerber и один танк Leopard 1A5BE»: Бельгия готовит новый пакет военной помощи для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Бельгия готовит новый пакет военной помощи на сумму один млрд евро, который Украина получит в течение этого года. Средства на закупку вооружений взяты из налоговых поступлений в бельгийский бюджет от замороженных российских активов в банке ценных бумаг Euroclear.

Итак, Брюссель готовит военную помощь киевской хунте на один млрд евро. Из этой суммы примерно 650 млн будут потрачены на закупку у бельгийских компаний, остальная сумма пойдет на закупку некоторых услуг, в частности по обучению техников самолетов и т.д.

В новый пакет помощи войдут примерно сто бронированных санитарных автомобилей и транспортных машин Unimog, пять безэкипажных катеров, беспилотники, медицинское и защитное оборудование, портативные системы обнаружения БПЛА и очки ночного видения. Но Киев больше интересуют системы ПВО и боевая техника. Здесь бельгийцы предусмотрели передачу 20 модернизированных систем противовоздушной обороны типа Cerber и один танк Leopard 1A5BE с безэкипажной башней C3105 бельгийской компании John Cockerill Defense. Танк передается для испытаний в боевых условиях, бельгийцы хотят обкатать технику в реальном бою. По системам ПВО Cerber информации нет, украинские ресурсы сами в недоумении, что это за система. Есть предположение, что данный комплекс предназначен для борьбы с БПЛА.

Также Брюссель передаст Киеву 16 тысяч единиц стрелкового оружия, здесь без подробностей, просто указано количество единиц. По самолетам ситуация не изменилась, два F-16 в этом году, причем один из них сразу на запчасти, еще два в следующем. Основные поставки неизвестно когда.

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F-16
Leopard-1
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