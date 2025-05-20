Китай ускорит поставку Пакистану истребителей пятого поколения J-35A

ЦАМТО, 19 мая. По словам высокопоставленных должностных лиц ВВС Пакистана, Китай решил на шесть месяцев ранее первоначального графика начать поставку Исламабаду истребителей пятого поколения J-35A производства Shenyang Aircraft Corporation (SAC).

Таким образом, ожидается, что Исламабад получит первую партию самолетов в первом квартале 2026 года. Изменение графика поставок интерпретируется как ответ на растущую региональную напряженность и желание Пекина укрепить потенциал ВВС Пакистана.

По словам отставного коммодора ВВС Пакистана Зии Уль Хака Шамши, появление парка J-35A обеспечит Пакистану "преимущество в 12-14 лет" в плане наличия в своем составе истребителей пятого поколения.

О том, что Пакистан заказал для ВВС страны 40 китайских истребителей J-35A стало известно в декабре 2024 года. Сообщалось, что поставки начнутся в течение следующих 24 месяцев. Пилоты пакистанских ВВС на тот момент уже проходили обучение в Китае для управления этим самолетом.

По оценке экспертов, Индии, несмотря на сохранение более крупного воздушного флота, необходимо ускорить планы по модернизации ВВС страны. Это включает в себя как продвижение собственной программы (истребитель пятого поколения в рамках программы Advanced Medium Combat Aircraft – AMCA, первый самолет по которой, как планируется, поступит на вооружение в районе 2035 года), так и модернизацию уже имеющихся современных платформ, таких как "Рафаль" и Су-30МКИ, а также и возможное приобретение истребителя пятого поколения, уже находящегося в серийном производстве, например, российского Су-57Э.

Китай представил новый истребитель пятого поколения J-35A широкой публике на авиасалоне в Чжухае, который проходил с 12 по 17 ноября 2024 года. Там же был продемонстрирован и российский Су-57Э.

Необходимо напомнить, что в 2021 году ВВС Пакистана закупили в Китае в общей сложности 25 истребителей четвертого поколения J-10CE. Церемонию принятия на вооружение первой партии из шести самолетов командование ВВС Пакистана провело на авиабазе "Минхас" в Камре 11 марта 2022 года.