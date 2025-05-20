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ТАСС

"Рособоронэкспорт" представит в Малайзии истребитель пятого поколения Су-57Э

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Истребитель пятого поколения Су-57Э
Истребитель пятого поколения Су-57Э.
Источник изображения: © Екатерина Адамова/ ТАСС

В пресс-службе компании назвали успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта основным преимуществом истребителя перед немногочисленными конкурентами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" в ходе Международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025 в Малайзии представит новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Основная тематика выставки - авиационная составляющая. В этом сегменте компания презентует новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который заинтересует как представителей Королевских ВВС Малайзии, так и других стран Юго-Восточной Азии. Его основное преимущество перед немногочисленными конкурентами - успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта с применением противником современных средств воздушного нападения, ПВО и РЭБ", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что посетители выставки и потенциальные партнеры "Рособоронэкспорта" также увидят сверхманевренные истребители Су-35C и Су-30СМ во время выступлений пилотажной группы "Русские витязи". Также будет представлен самолет Ил-76МД-90А(Э), способный перевозить 60 тонн груза на расстояние 4 тыс. км. Он может применяться для транспортировки личного состава и военной техники, десантирования войск и грузов, а также оперативно переоборудуется в противопожарный вариант и версию "военный госпиталь".

Кроме того, компания покажет на острове Лангкави российские боевые вертолеты Ка-52Э и Ми-28НМЭ, а также военно-транспортный Ми-171Ш. Эти машины подтвердили свои высокие летно-технические характеристики в ходе эксплуатации и сегодня являются наиболее востребованными в Юго-Восточной Азии. 

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