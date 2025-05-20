Войти
Военное обозрение

Массовый десант у западных границ: Латвия показала парашютную высадку «союзников»

202
0
0

Источник изображения: topwar.ru

НАТО приступает к отработке массового десантирования у границ России и Белоруссии. Основные силы должны быть представлены американскими войсками, но было решено, что почву для их высадки подготовят испанские солдаты.

Военнослужащим 6-й парашютно-десантной бригады Almogávares было поручено провести первоначальную операцию по вторжению

- пояснили в Минобороны.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, всего прыжок 16 мая совершили 550 испанских десантников вблизи города Даугавпилс, который находится в 120 км от границ России и 20 км – Белоруссии, которая называется «близким партнёром Москвы». Целью учений стала «проверка способности к реагированию союзных сил».

Соответствующее видео было показано в сети. На нём запечатлено десантирование с двух бортов Airbus A400M ВВС Испании. Вслед за высадкой испанцев к манёврам в Латвии должны подключиться подразделения 173-й воздушно-десантной бригады армии США, после чего последуют «учения с боевой стрельбой».

Источник изображения: topwar.ru

Также предстоит отработка десантирования парашютистами из Польши в Финляндии, из Италии в Литве и из США в Норвегии примерно в одно и то же время. Таким образом, речь идёт о массовом и одновременном применении десанта вдоль обширной западной границы России и Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Испания
Италия
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Россия
США
Финляндия
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 05:39
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 01:35
  • 1
НАТО позвали на защиту от Украины
  • 20.05 01:34
  • 1
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 01:32
  • 82
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 20.05 00:09
  • 8949
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.05 19:29
  • 0
За счет чего можно добиться технического военного превосходства
  • 19.05 17:38
  • 1
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 19.05 17:28
  • 1
США 21 мая проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III
  • 19.05 17:27
  • 1
Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)
  • 19.05 17:22
  • 1
«Превзойти достижения России»: Норвегия представила дальнобойный артснаряд с воздушно-реактивным двигателем
  • 19.05 17:11
  • 1
«Нанесут удары с дальних подступов»: Германия вооружит флот и наземные войска новыми ракетами
  • 19.05 16:08
  • 1
Разработка самолета ЛМС-901 "Байкал" зашла в тупик
  • 19.05 11:28
  • 30
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 19.05 10:20
  • 2
Сделать что-то продвинутое: показаны кадры установки мин роботизированным комплексом, созданным бойцами ГВ «Запад»
  • 19.05 05:59
  • 3
Самолеты России и НАТО вступили в противостояние на фоне попытки союзных сил задержать российский нефтяной танкер у побережья Европы (Daily Mail, Великобритания)