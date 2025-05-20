Массовый десант у западных границ: Латвия показала парашютную высадку «союзников»

Источник изображения: topwar.ru

НАТО приступает к отработке массового десантирования у границ России и Белоруссии. Основные силы должны быть представлены американскими войсками, но было решено, что почву для их высадки подготовят испанские солдаты.

Военнослужащим 6-й парашютно-десантной бригады Almogávares было поручено провести первоначальную операцию по вторжению

- пояснили в Минобороны.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, всего прыжок 16 мая совершили 550 испанских десантников вблизи города Даугавпилс, который находится в 120 км от границ России и 20 км – Белоруссии, которая называется «близким партнёром Москвы». Целью учений стала «проверка способности к реагированию союзных сил».

Соответствующее видео было показано в сети. На нём запечатлено десантирование с двух бортов Airbus A400M ВВС Испании. Вслед за высадкой испанцев к манёврам в Латвии должны подключиться подразделения 173-й воздушно-десантной бригады армии США, после чего последуют «учения с боевой стрельбой».

Источник изображения: topwar.ru

Также предстоит отработка десантирования парашютистами из Польши в Финляндии, из Италии в Литве и из США в Норвегии примерно в одно и то же время. Таким образом, речь идёт о массовом и одновременном применении десанта вдоль обширной западной границы России и Белоруссии.