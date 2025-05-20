Российско-американский диалог вызывает осторожный оптимизм - генсек ОДКБ

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Диалог РФ и США вызывает осторожный оптимизм, важен сам факт контактов сторон, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов.

"Идет политико-дипломатический диалог России и Соединенных Штатов Америки, который вызывает осторожный оптимизм. Важен сам факт контактов российских и американских представителей с точки зрения нормализации военно-политической обстановки в мире", - сказал Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Бишкеке в понедельник.