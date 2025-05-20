Медведчук назвал достижение Россией целей СВО залогом прочного мира

Глава движения "Другая Украина" также заявил, что "Украину необходимо перестать накачивать оружием и финансировать военную истерию в обществе"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Запад должен понять, что именно достижение Россией целей СВО поможет установить прочный мир, а не временное прекращение огня. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"В реальности все понимают, что в условиях наступления российских войск прекращение огня без устранения причин конфликта является только передышкой для ВСУ. <...> Поэтому сегодня прекратить огонь означает дать преимущество коллективному Западу и [Владимиру] Зеленскому", - подчеркнул политик в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Цели СВО, отметил он, в первую очередь отвечают интересам национальной безопасности РФ, а также крайне необходимы украинскому народу, поскольку это устранит причины для дальнейшей войны. "Украину необходимо перестать накачивать оружием и финансировать военную истерию в обществе, превращая украинцев в пушечное мясо", - продолжил лидер "Другой Украины".

"Позиция России в этом вопросе принципиальная и последовательная, не менялась с начала конфликта. Если [президент США Дональд] Трамп это поймет, то переговоры по урегулированию конфликта, в том числе и в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая, будут эффективными и достигнут в будущем главного - установления прочного мира", - отметил Медведчук.