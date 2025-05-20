Мин Аунг Хлаинг рассказал о роли Су-30СМЭ в вооруженных силах Мьянмы

Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода. Мейтхила, 15.12.2022.

ЦАМТО, 19 мая. Глава Государственного административного совета, премьер-министр, Верховный главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлаинг заявил в интервью "Красной звезде", что истребители Су-30СМЭ будут играть ключевую роль в укреплении воздушного потенциала мьянманских ВС.

"Армия Мьянмы получила в свое распоряжение истребители и ударные вертолеты, произведенные в России, за что я хочу выразить особую благодарность Российской Федерации и ее вооруженным силам... Мьянма имеет протяженность морского побережья около 1300 миль, а ее морская акватория превышает 144 тыс. кв. миль. Поэтому обеспечить контроль над столь обширной морской территорией исключительно силами одного только военно-морского флота – это сложная задача. Важно взаимодействие с военно-воздушными силами. Су-30СМЭ, многофункциональные и высокопроизводительные истребители четвертого поколения, произведенные в России, в этом контексте становятся важным типом боевых самолетов, и они будут играть ключевую роль в укреплении нашего воздушного потенциала", – заявил Мин Аунг Хлаинг.

Глава Государственного административного совета, премьер-министр, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлаинг по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина посетил Россию с дружественным визитом, приуроченным к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во время визита накануне военного парада на Красной площади лидер Мьянмы встретился с корр. "Красной звезды" и ответил на вопросы, касающиеся военного и военно-технического сотрудничества России и Мьянмы.

Справка ЦАМТО

Россия в декабре 2024 года выполнила контракт на поставку ВВС Мьянмы всех шести заказанных по контракту 2018 года многоцелевых истребителей Су-30СМЭ.

В авиационной школе на авиабазе Мейктила (г.Мандалай) 25 декабря 2024 года состоялась ежегодная церемония, в ходе которой официально была введена в эксплуатацию недавно полученная авиационная техника, в том числе третья пара Су-30СМЭ.

Договоренность о поставке шести истребителей Су-30СМЭ Мьянме была достигнута в январе 2018 года. Стоимость контракта оценивается в 400 млн. долл.

Первые две машины прибыли в Мьянму в июле 2022 года. Официальная церемония приемки первой пары (с.н. 1904 и 1905) состоялась 15 декабря 2022 года, еще двух (с.н.1906 и 1907) – 15 декабря 2023 года.