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Военное обозрение

Передали сотни машин Украине: Польша показала процесс восстановления танков

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Источник изображения: topwar.ru

PT-91M2

Польша создала крупнейшую по количеству танков армию в Европе за счёт приобретения немецких (Leopard 2), американских (M1 Abrams) и южнокорейских (K2 Black Panther) машин. Основная масса техники, доставшейся «новой демократии» после крушения СССР, передавалась сотнями экземпляров ВСУ после начала украинского конфликта.

По данным WP Tech, всего киевский режим получил от Варшавы примерно 350 ОБТ: 250-300 Т-72 различных модификаций, 30-60 PT-91 (местная постсоветская модернизация Т-72) и как минимум 14 Leopard 2A4. Для большей части передаваемых машин приходилось осуществлять капремонт, а также заниматься «сервисным обслуживанием» поломавшейся или подбитой на фронте техники.

Источник изображения: topwar.ru

Т-72 без «обвеса»

Основные работы развернулись на заводе Bumar-Łabędy в Гливице. Это предприятие имеет более чем 70-летнюю историю: из тяжёлой техники здесь велось лицензионное производство танков Т-34/85, Т-54/55 и Т-72, а также БРЭМ WZT-3/4 (созданных на базе шасси Т-72).

Источник изображения: topwar.ru

Башня Leopard 2

В сети был показан производственный процесс на этом заводе. На кадрах запечатлён капремонт Т-72 и усовершенствование его отдельных образцов, восстановление PT-91 Twardy, модернизация Leopard 2A4 до уровня 2PL/M1 и, как итог проделанной работы, испытания танков.

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Южная Корея
Продукция
Leopard-2
PT-91
Т-72
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