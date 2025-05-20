ЦАМТО, 19 мая. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о значительном росте производства основных компонентов для боеприпасов в России, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров совместно с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым посетил одно из ведущих предприятий по производству спецхимии.

Первый вице-премьер отметил значительный рост производства этой продукции в России. Он также добавил, что "дальнейшему увеличению российских мощностей для выпуска основных компонентов для боеприпасов и других современных средств поражения будут способствовать создание новых и оптимизация существующих производственных площадок", – говорится в сообщении правительства.