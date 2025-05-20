Владимир Путин поручил начать строительство двух новых атомных ледоколов проекта 22220 не позднее 2026 года

ЦАМТО, 19 мая. Президент России Владимир Путин поручил не позднее 2026 года принять решение о начале строительства двух атомных ледоколов проекта 22220.

Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года, определив источники финансирования соответствующих мероприятий, приняв не позднее 2026 года решения о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (с учетом софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не менее 50% от стоимости их строительства на весь период строительства)", – говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения – 1 августа, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.