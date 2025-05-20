Владимир Путин поручил создать в Арктике посадочные площадки для грузовых беспилотников

ЦАМТО, 19 мая. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в арктических субъектах посадочных площадок для грузовых беспилотников.

Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ… рассмотреть вопрос: … о создании в субъектах Российской Федерации, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, инфраструктуры посадочных площадок для грузовых беспилотных летательных аппаратов в целях обеспечения доставки грузов в труднодоступные местности и на территории, отделенные водными преградами", – говорится в перечне поручений.

Срок – 1 июля, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.