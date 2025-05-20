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ЦАМТО

В Данию прибыла новая партия истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: forsvaret.dk

ЦАМТО, 19 мая. Минобороны Дании 16 мая объявило о прибытии на авиабазу "Скридструп" очередной партии многоцелевых истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Четыре новых истребителя совершили трансатлантический перелет с предприятия компании Lockheed Martin в Техасе с посадкой на Азорских островах.

Таким образом, поставки F-35A ВВС Дании возвращаются к графику после проблем из-за установки пакета обновления TR-3 (Technology Refresh-3). На текущий момент в Дании находятся 15 истребителей. Всего ВВС Дании передан 21 самолет F-35 – шесть из них используются для обучения пилотов и технических специалистов на базе "Льюк" в США. Как ожидается, оставшиеся шесть истребителей F-35A будут поставлены ВВС Дании до конца 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, по результатам проведенной в течение 2013-2016 гг. оценки, в мае 2016 года правительство Дании приняло решение рекомендовать закупку для замены устаревших F-16AM/BM ВВС страны не менее 27 новых истребителей F-35A "Лайтнинг-2". В 2017 году парламент Дании одобрил законопроект об ассигнованиях на F-35, охватывающий все элементы программы до 2026 года.

Первый F-35A (L-001) был передан ВС Дании на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) 7 апреля 2021 года. Первоначально датские истребители F-35 направлялись на военно-воздушную базу "Льюк" (шт.Аризона), где осуществляется подготовка личного состава.

На авиабазу "Скридструп" первая партия из четырех F-35A прибыла 14 сентября 2023 года. Еще 4 самолета прибыли в Данию в декабре 2024 года, три – в январе 2025 года.

Ожидается, что применение по назначению F-35 ВВС Дании с авиабазы "Скридструп" начнется с 2027 года. Как планируется, в Дании будет эксплуатироваться 21 закупленный самолет, а еще шесть будут размещены в США для подготовки личного состава.

В боевом составе ВВС Дании на текущий момент состоят 30 истребителей F-16, эксплуатирующихся с 1980 года. Устаревшие самолеты должны быть постепенно сняты с вооружения.

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