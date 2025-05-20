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ТАСС

В Ростехе сравнили танки Leopard и Т-90

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Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6
Подбитый и брошенный немецкий Leopard 2A6.
Источник изображения: © Фото : СОЛОВЬЁВ/Telegram

Немецкие машины уступили российским, следует из экспертизы госкорпорации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Эксперты после оценки реальных военно-технических характеристик трофейного танка Leopard 2A6 пришли к выводу, что более адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Об этом сообщили в Ростехе.

Ранее экспертам Ростеха был передан трофейный Leopard 2A6 для оценки его военно-технических характеристик.

"На сегодняшний день наиболее адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они имеют улучшенную всеракурсную защиту от дронов и ПТРК - от противокумулятивных решеток до динамических элементов и других приспособлений", - сказали в Ростехе.

Известны десятки боевых эпизодов, когда российские танки выдерживали целый ряд попаданий с разных ракурсов, при этом сохраняя боеспособность, добавили там.

Кроме того, на вооружении ВСУ находятся различные версии устаревших танков Leopard 1. "Эти машины в значительной степени утратили свою эффективность", - подчеркнули в госкорпорации.

Российские войска регулярно уничтожают в зоне СВО танки западного производства, в том числе немецкие Leopard различных модификаций. Минобороны РФ на прошлой неделе показало в своем видео, как операторы дронов Центра "Рубикон" подбили одну из таких машин ВСУ возле населенного пункта Степановка на донецком направлении. 

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