Линейку беспилотников Supercam покажут на выставке в Минске - компания-разработчик

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Группа компаний "Беспилотные системы" на выставке MILEX-2025 в Минске впервые за рубежом представит четыре образца из линейки беспилотников марки Supercam, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"На ХII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025 в Белоруссии на стенде объединенной российской экспозиции разместятся флагманский разведчик Supercam S350, беспилотник вертикального взлета и посадки Supercam SX350, компактный БПЛА S150 и коптер Supercam X4, а также наземная станция управления", - говорится в сообщении.

Выставка MILEX-2025 пройдет с 21 по 24 мая в Минске в международном выставочном центре BELEXPO.