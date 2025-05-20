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РИА Новости

В Минске впервые покажут четыре образца беспилотников Supercam

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Российский БПЛА Supercam S350
Российский БПЛА Supercam S350.
Источник изображения: © РИА Новости / Кямаля Алиева

Линейку российских беспилотников Supercam впервые покажут на MILEX-2025 в Минске

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Четыре образца из линейки беспилотных летательных аппаратов российской марки Supercam впервые покажут за рубежом - на международной выставке военной техники MILEX-2025 в Минске, сообщает пресс-служба ГК "Беспилотные системы".

"Российская Группа компаний "Беспилотные системы" впервые за рубежом покажет сразу четыре образца из линейки беспилотных летательных аппаратов марки Supercam", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на ХII Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX – 2025" в Белоруссии на стенде объединенной российской экспозиции разместятся флагманский разведчик Supercam S350, беспилотник вертикального взлета и посадки (VTOL) Supercam SX350, компактный БПЛА S150 и коптер Supercam X4, а также наземная станция управления.

Выставка пройдет с 21 по 24 мая в Минске на новой площадке в Минском международном выставочном центре BELEXPO.

В компании отметили, что с 2017 года "Беспилотные системы" исполнили уже несколько контрактов на поставку в минобороны Белоруссии в интересах центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов и артиллерийских бригад. В республике применяют комплексы с БПЛА Supercam S350, Supercam S150 и Supercam S100.

"Союзное государство Беларуси и России как единый военный организм будет противостоять будущим и существующим угрозам, которые, к сожалению, складываются на его границах, и нужно понимать, что для успешного взаимодействия требуется унификация в средствах вооружения и военной техники. Унификация с российским ОПК достаточно надежно обеспечит Беларусь всеми видами современного вооружения, в том числе такого, которое доказало свою эффективность в зоне СВО",- приводятся в сообщении слова военного аналитика Алексея Леонкова.

Группа Компаний "Беспилотные системы" — разработчик беспилотных авиационных систем, оптико-электронных систем и программного обеспечения под маркой Supercam.

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Белоруссия
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БПЛА
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