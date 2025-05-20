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РИА Новости

"Ростех" выявил уязвимости в защите немецкого танка Leopard 2

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Танк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии.
Источник изображения: © Фото : Bundeswehr/Marco Dorow

В Ростехе изучили немецкий танк Leopard 2 и выявили его уязвимости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Специалисты "Ростеха" изучили трофейный немецкий танк Leopard 2 и выявили серьезные уязвимости в его защите, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Ранее экспертам госкорпорации передали трофейный Leopard 2A6 для оценки его военно-технических характеристик.

"У танка Leopard 2, изученного нашими специалистами, выявлены уязвимости в защите. Они связаны как с толщиной и составом брони, так и с внутренней компоновкой боевой машины. Живучесть танка может быть недостаточной в условиях современной войны — например, при атаке с разных ракурсов дронов с кумулятивной боевой частью и современных ПТРК (противотанковых ракетных комплексов. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

Специалисты пришли к выводу, что защита Leopard 2 ориентирована на классические противотанковые факторы, характерные для прошлых десятилетий, и не вполне соответствует требованиям сегодняшнего дня.

В "Ростехе" также отметили, что на вооружении киевского режима находятся различные версии устаревших танков Leopard 1, которые в значительной степени утратили свою эффективность.

"На сегодняшний день наиболее адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские машины Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Они имеют улучшенную всеракурсную защиту от дронов и ПТРК — от противокумулятивных решеток до динамических элементов и других приспособлений", — заключили в госкорпорации.

Leopard 2 — основной боевой танк армии ФРГ. Машина оснащена системой радиационной, химической, биологической защиты и автоматическими системами пожаротушения. Танк вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и может нести 42 снаряда к основному орудию. Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.

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