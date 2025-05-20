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Белорусский «Бук» с новой ракетой покажут в Минске

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Кадр: Telegram-канал « Госкомвоенпром»
Кадр: Telegram-канал « Госкомвоенпром».

Госкомвоенпром: Модернизированный ЗРК «Бук-МБ-2К» покажут на выставке в Минске

Модернизированный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-МБ-2К» с новой ракетой покажут на выставке MILEX-2025 в Минске. Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром) Белоруссии в Telegram.

«Сегодня в центре внимания — ЗРК "Бук-МБ-2К" с первой отечественной зенитной управляемой ракетой 9М318 — оружием нового поколения для надежной защиты от современных угроз. Применение вновь разработанной зенитной управляемой ракеты 9М318 позволяет увеличить зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 километров», — говорится в сообщении.

Новая ракета позволяет перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также вертолеты в режиме зависания. Кроме того, ракетой можно поражать наземные радиоконтрастные и надводные цели.

9М318 получила активную головку самонаведения, которая повышает вероятность поражения малозаметных целей и позволяет освобождать целевой канал комплекса без ожидания результата.

В марте концерн «Калашников» представил новый ЗРК ближнего радиуса действия «Крона», который способен поражать дроны, заказчику. Комплекс несет управляемые ракеты 9М340 и 9М333.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Бук-M3
Крона РОКР
Сосна
Проекты
Бук ЗРК
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