Продай оружие: что будет с заводами Rheinmetall на Украине

Германская корпорация договорилась с киевским режимом о создании третьего совместного предприятия

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» и немецкая корпорация Rheinmetall подписали меморандум о создании на территории страны очередного совместного предприятия — уже третьего по счету. В том, что это за «совместные проекты», велики ли их шансы быть реализованными и начать работу и как это может происходить в условиях спецоперации, разбирались «Известия».

Какое новое предприятие планирует создать Rheinmetall

Предполагается, что новое предприятие, меморандум о создании которого подписали «Укроборонпром» и Rheinmetall, начиная с 2026-го будет заниматься выпуском 155-мм артиллерийских снарядов темпом в 150 тыс. единиц ежегодно. Известно, что снарядную фабрику собираются разместить на территории площадки по ремонту германской бронетехники, которая работает на украинской территории с лета 2024 года. Локации новых и старых предприятий пока не раскрыты.

Что же ищет Rheinmetall на Украине? Конечно, это в первую очередь бизнес. Компания является крупнейшим производителем боеприпасов в Европе. 150 тысяч снарядов в год — это очень немного и не покрывает потребности ВСУ, но это деньги. И работают германские оружейники отнюдь не бесплатно. Только в первом квартале 2025 года рост продаж концерна составил 46%. Да можно просто посмотреть на акции Rheinmetall — за годы специальной военной операции их рост превысил 1500%. И это не опечатка. Для германского оружейного концерна все складывается очень удачно.

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Rheinmetall активно развивает сотрудничество с Украиной, переходя от поставок вооружений к созданию совместных производственных мощностей. Ведется строительство нескольких заводов по выпуску бронетехники, боеприпасов и систем ПВО. И это инвестиция в будущее, и не столько Украины, конечно. Это залог превращения Rheinmetall в ключевого производителя оружия в Европе.

Что еще строит Rheinmetall на Украине

Уже ведется строительство двух заводов — по сборке бронетехники и по выпуску систем ПВО. И того, и другого, как известно из выступлений киевских властей, ВСУ не хватает.

Бронетехника, которую планируется собирать на украинской территории, — это тяжелая БМП Lynx KF41. Одна из самых современных машин в мире может оснащаться 30-мм или 35-мм пушкой, ПТРК и активной защитой. На этом же заводе собираются ремонтировать поставленные из Германии БМП Marder, танки Leopard и бронемашины Fuchs. Эта работа уже ведется в разрозненных мастерских, но теперь речь идет о целом производственном центре. В перспективе этот же завод сможет выпускать танки Leopard 2A7/2A8 и, вероятно, новый германский танк «Пантера». По крайней мере, продавали этот проект немцы именно обещаниями будущего производства перспективной военной техники.

Еще один завод от Rheinmetall — по выпуску систем ПВО и беспилотных летательных аппаратов. На площадке планируется сборка зенитных комплексов Skyranger на базе БМП или автомобильных шасси, а также выпуск различных компонентов для ударных дронов.

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Но заводы и производство — это не всё. Rheinmetall активно занимается подготовкой и обучением украинских военных на своей территории и на территории третьих стран. Конечно, концерн также проводит ремонт и собственной военной техники. И тут уже ведется создание сервисных центров на территории Украины.

Как коммерческая структура Rheinmetall выбрал Украину не просто так. Основной плюс такого сотрудничества — госфинансирование. Причем как из Киева, так и из европейских столиц. Так, в мае 2024 года концерн получил контракт на 150 млн евро от правительства Германии для поставок вооружений ВСУ. Теперь Rheinmetall собирается освоить заметно большие суммы.

Киев предоставляет военному концерну «зеленую улицу» — минимум бюрократических проволочек и максимум помощи. Кроме того, немцам важна и стоимость рабочей силы, которая на Украине заметно дешевле, чем в Германии. Еще один нюанс — близость к зоне боевых действий. Речь не столько про логистику и транспортные расходы, сколько про возможность обкатать новые образцы вооружений. Не так давно киевский режим заявлял, что готов предоставить поле боя для тестирования любых образцов техники. Вот этим Rheinmetall и пользуется, причем на приоритетных правах.

Самостоятельно Украина могла производить только танки и некоторые виды бронемашин. Причем с большими оговорками на коррупцию и высокую стоимость производства. Возможно, с немецким концерном порядка у Киева получится выпускать больше бронетехники.

Фото: Global Look Press/Philipp Schulze Источник изображения: iz.ru

Ну, а основной вопрос для России — каковы шансы у всего этого оборонного промышленного потенциала на существование в условиях СВО? Судя по всему, призрачные. Любое военное производство на территории Украины — своё или иностранное — является законной целью для ударов ВС РФ. Даже небольшая фабрика по выпуску снарядов — вполне заметный оборонный объект. Конечно, её можно маскировать под автобазу или что-то подобное, но это не ограждает такой объект от ударов российскими ракетами.

А у российской разведки есть не только технические средства, самолеты и спутники, но и агентурная сеть на земле. Скрыть завод по сборке боевых машин пехоты можно на неделю или на месяц. Но надеяться, что это производство сможет работать инкогнито в течение полугода или дольше, бессмысленно. В общем, интересно посмотреть, будут ли военные заводы Rheinmetall на Украине реально построены или они так и останутся новостными поводами. В Rheinmetall работают неглупые люди, и они это всё также прекрасно понимают.

Дмитрий Корнев

Роман Крецул