Выпуска кастрюль вместо ракет в России не будет, заявил Степашин

Степашин: выпуска кастрюль вместо ракет в России после окончания СВО не будет

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Никакого выпуска кастрюль вместо ракет в России после окончания СВО не будет, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью "Аргументам и фактам".

На вопрос о том, насколько сложно будет переводить экономику обратно на мирные рельсы и не рухнет ли ВПК так же, как в СССР после окончания холодной войны, Степашин заявил, что ВПК нужно и дальше развивать.

"Надо понимать, что мы живем уже в другом, опасном мире. И все разговоры образца 90-х (а я это хорошо помню, всё это на моих глазах происходило) — мол, зачем на сильная армия, зачем нам ядерное оружие, давайте урежем военные расходы до 1% ВВП и т. п. — надо сразу отмести. Никакой конверсии, никакого выпуска кастрюль вместо ракет уже не будет. Опыт 1990-х нас научил, что так делать нельзя", - сказал он.