Степашин ожидает, что активная фаза конфликта на Украине закончится в 2025 году

Бывший премьер-министр России считает, что личная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина могла бы урегулировать вопрос продолжения боевых действий

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин рассчитывает, что активная фаза конфликта на Украине завершатся в 2025 году.

"Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет", - заявил он в интервью aif.ru.

Экс-премьер считает, что личная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина могла бы урегулировать вопрос продолжения боевых действий.

"Все могла бы решить личная встреча Трампа и нашего президента. Без поддержки Америки - военно-технической, разведывательной и т. д. - ничего Украина сделать не сможет. Если бы Трамп прекратил военную помощь Киеву, в том числе передачу данных разведки, через два-три месяца все бы закончилось. Ведь для чего эта промокашка прибежала на похороны в Ватикан? Он что, верующий человек? Нет. Дед [Владимира] Зеленского, участник Великой Отечественной войны, его бы сейчас палкой забил за все то, что он творит. Настоящий антихрист", - рассказал Степашин.