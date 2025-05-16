Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ

Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 15 мая сообщил источник «Известий».

Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре (Казахстан). В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, в 2006-м — Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, а в 2016-м — Военную академию Генерального штаба.

В 2022 году Мордвичев был назначен заместителем командующего войсками Южного военного округа. Под его руководством российские войска освободили Мариуполь. В 2023 году он возглавил войска Центрального военного округа и группировку «Центр». В ходе наступления на донецком направлении под его началом были освобождены Авдеевка, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово.

За личный вклад в выполнение задач в зоне специальной военной операции Андрей Мордвичев был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности России, одновременно освободив его от занимаемой ранее должности. До этого Салюков являлся главнокомандующим Сухопутными войсками России.