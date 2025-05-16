«Грандиозная сделка»: Трамп продал комплексы перехвата ядерных ракет THAAD за миллиарды долларов

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В ходе визита в Катар президент США Дональд Трамп заявил о заключении беспрецедентной по стоимости экономической сделки и более «скромного» военно-технического соглашения на десятки миллиардов долларов: Доха закупила товаров и услуг на $1200 млрд и $42 млрд соответственно.

Речь, среди прочего, идёт о приобретении до 210 авиалайнеров Boeing 787 Dreamliner и 777X за $96 млрд, а в оборонной части – комплексов перехвата ядерных ракет THAAD, которые до недавнего времени состояли только на вооружении США (в последние годы были закуплены ОАЭ и Саудовской Аравией), топливозаправщиков KC-46 Pegasus, БТР LAV 700 Desert Vipers, боевых машин-амфибий [видимо, колёсных ACV], крупногабаритных беспилотников MQ-9B и Sky Guardian.

THAAD является одним из основных узлов обороны в ПРО США. В первую очередь данный ЗРК предназначен для поражения за пределами атмосферы МБР с ядерной боевой частью. Стоимость одного комплекса оценивается в $1,25–3 млрд.

Ракета-перехватчик THAAD Ракета-перехватчик THAAD

Эффективная дальность перехвата составляет около 200 км, а высота – до 150 км. Скорость полёта, превышающая 8 Махов, позволяет поражать быстро движущиеся цели за короткий промежуток времени. Для их отслеживания используется придаваемая системе РЛС AN/TPY-2, являющаяся одним из самых мощных радаров X-диапазона в мире, будучи способной обнаруживать и сопровождать цели на расстоянии более 1000 км.

Кроме закупки матчасти на $42 млрд в рамках «грандиознейшей сделки», Катар вложит ещё $10 млрд в развитие американской авиабазы Эль-Удейд на территории страны, которая является крупнейшим объектом Пентагона на Ближнем Востоке.

До этого, в рамках турне Трампа по региону, с Саудовской Аравией была заключена «крупнейшая сделка по продаже оружия в истории» на сумму в $142 млрд. Она предусматривает сотрудничество в сфере ПВО-ПРО, ВМС, ВВС и космоса. В том числе Эр-Рияд закупает ВТС C-130, ракеты и РЛС. Однако развёрнутая информация отсутствует, вероятно, из-за того, что сделка подразумевает не только приобретение новой матчасти, но и дублирует ранее подписанные соглашения.