Развитию микроэлектроники РФ не помешает возвращение зарубежных корпораций

Возвращение зарубежных корпораций не помешает развитию микроэлектроники РФ. Президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил, что "это понимание есть у руководства" страны.

Возвращение в Россию иностранных корпораций в сфере микроэлектроники не помешает развитию отечественной микроэлектронной отрасли, заявил ТАСС президент Российской академии наук Геннадий Красников.

"Нет, это [возвращение иностранных компаний] не будет проблемой. Потому что на сегодняшний день есть понимание - мы должны делать свое. Это понимание есть у руководства нашей страны. Именно поэтому мы к проблеме развития своей микроэлектроники подошли не в плане закупки иностранного оборудования, а ведем большие работы по созданию, к примеру, своих особо чистых материалов, развиваем большую программу по электронному машиностроению", - сказал он.

Часть иностранных компаний начинают регистрацию своих товарных знаков в РФ или возвращаются под другими брендами, ранее заявил ТАСС зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.