Российский 193-нм литограф обещают сделать через пару лет

Российский литографический сканер на 193 нанометра появится через пару лет, пообещали в РАН. Президент Российской академии наук Геннадий Красников отметил, что сейчас испытывается сканер на длине волны 248 нанометров.

Российский литографический сканер на 193 нанометра для производства современных микроэлектронных чипов может появиться в ближайшие два года, сказал в интервью ТАСС президент Российской академии наук Геннадий Красников.

"Мы в прошлом году получили сканер совместно с Белоруссией на длине волны 350 нанометров. Сейчас уже испытывается наш сканер на длине волны 248 нанометров. Идут работы по новому сканеру на длине волны 193 нанометра, который будет предназначен на 90 нанометров и ниже. Кстати, эта длина волны очень перспективная, потому что на ней делаются и пятинанометровые микросхемы. Думаю, сканер (российский литографический сканер на длине волны 193 нанометра - прим. ТАСС) появится года через два", - сказал он.

Литографический сканер - это устройство, используемое для создания микросхем. Всего в мире оборудование такого уровня сложности собирается несколькими крупными игроками, самый крупный из них - нидерландский ASML, а также Canon и Nikon. Чипы, созданные на оборудовании с длиной волны 350 нанометров, хотя и считаются технологически несовременными, тем не менее до сих пор используются во многих отраслях, в том числе в автопроме, энергетике и телекоммуникациях.