Запуск ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-31" запланирован на июль

В отметили Роскосмосе, что на космодроме Байконур продолжается подготовка "Прогресса МС-31" к полету по программе 92-й миссии снабжения Международной космической станции.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-31" запланирован на июль 2025 года. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Там отметили, что на космодроме Байконур продолжается подготовка "Прогресса МС-31" к полету по программе 92-й миссии снабжения Международной космической станции.

В ходе этого мероприятия были завершены испытания в безэховой камере монтажно-испытательного корпуса площадки 254, а также выполнена проверка функционирования бортовой радиотехнической аппаратуры системы сближения и стыковки ТГК.

"По окончании работ корабль вернулся на рабочее место технического комплекса для дальнейшей подготовки к пневмовакуумным испытаниям", - добавили в Роскосмосе.