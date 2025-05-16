Морской контейнер превратили в жилище для будущих лунных колонистов

Лунный модуль

Копенгагенская дизайн-студия SAGA Space Architects представила прототип жилища для будущих покорителей Луны. Это не функциональное изделие, лишь макет, который воспроизводит суровые условия обитания вдали от родного мира. За основу взяли 40-футовый морской транспортный контейнер – их на нашей планете в избытке.

Идея в том, чтобы отработать ключевые вопросы выживания будущих колонистов в условиях предельно скудных ресурсов. И главный из них – отсутствие свободного пространства. Концепция лунного жилья строится на том, чтобы на площади всего в 28 кв м. уместить все – шлюз, санузел, спальные места, кухню и какое-то подобие рабочего места.

Лунный модуль

Получилось, если обобщить все отзывы испытателей, далеко от понятия «комфорта». В частности, пока много вопросов к конструкции и размещению шлюза и аварийных выходов. А спать придется в лучших традициях японских капсульных гостиниц – в предельно замкнутом пространстве. Из плюсов проекта стоит отметить наличие системы «умного» освещения, которая помогает поддерживать циркадные ритмы, а также контроллера состояния воздуха и температуры. Чтобы не нарушать целостность контейнера, в нем не стали делать окна, заменив их мониторами с выводом картинки с внешних камер. Лунные пейзажи не самые живописные — но других там все равно нет, а людям нравится видеть, что происходит «за окном».

Лунный модуль

Александр Мартыненко