Трамп заявил, что США должны стремиться догнать Иран по производству дешевых дронов

Трамп заявил, что США должны производить такие же дешевые дроны, как ИранТрамп заявил, что США должны производить такие же дешевые дроны, как Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что США должны производить такие же дешевые и эффективные дроны, как Иран. Его слова приводит ТАСС.

"Посмотрите на Иран, они делают хорошие беспилотники всего за $35-40 тыс. Я сказал, что мне не нужны дроны за $41 млн, я хочу беспилотники за $35-40 тыс.", - подчеркнул он.

В качестве доказательства важности беспилотников в современной войне Трамп привел конфликт на Украине.

Американский лидер пообещал, что США будут производить лучшие военные дроны, ракеты и самолеты в мире и выразил надежду на то, что они будут недорогими.

До этого Иран представил на параде в Бендер-Аббасе новые Shahed 136B и ракеты Jahad дальностью 1 тыс. км.

В мае Пентагон заключил контракт на строительство двух подводных лодок стоимостью $18,4 млрд с General Dynamics и Huntington Ingalls.

Ранее в США заявили, что в России начали делать дроны-камикадзе из гироскутеров.

Екатерина Резанова-Яцкевич