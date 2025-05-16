"Таллин играет с огнем". Эстония пыталась задержать направлявшийся в Россию танкер

Моряки сняли попытку остановки эстонскими ВМС шедшего в Россию танкера

Военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Эстонская сторона пыталась заставить его войти в свои территориальные воды. Западные военные пытались брать на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет. Почему Эстония не смогла захватить судно и чем может ответить на такие действия Россия - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Эта история развивалась следующим образом. В инциденте со стороны Таллина участвовали патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», транспортно-десантный вертолет, самолет PZL M28, а также истребители Миг-29 Военно-воздушных сил Польши.

В то время как танкер Jaguar (предельная грузоподъемность судна - 105 тыс. т), вышедший из порта Сикка (штат Гуджарат, Индия), следовал своим курсом в международных водах Финского залива в порт Приморск (Ленинградская область), эстонская сторона пыталась заставить его войти в свои территориальные воды и проследовать в зону, где власти этой страны могли бы его задержать.

Предпринимались попытки высадки на Jaguar досмотровых групп с вертолета (причем дважды). Когда это не удалось, катер ВМС Эстонии пошел на таран танкера. Экипаж Jaguar все попытки задержать танкер проигнорировал и проследовал в порт погрузки.

В интернете появилось видео, запечатлевшее попытку ВМС Эстонии захватить танкер Jaguar, который направлялся в российский порт. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Пыл и рвение эстонской стороны сильно охладило появление в критический момент инцидента в воздухе российского истребителя Су-35С. Захват танкера Jaguar сразу стал неактуален, и силы ВМС Эстонии, вертолеты и самолеты рассеялись в акватории Финского залива и в воздушном пространстве над Балтийским морем.

Чем может ответить Россия?

Есть все основания полагать, что Таллин в подобной ситуации играет с огнем и терпение российской стороны когда-нибудь может и иссякнуть, тем более что попытки захвата танкеров в водах Финского залива происходят уже далеко не первый раз (танкеры Kiwala, Eagle S).

Для начала морская пехота Балтфлота может просто нанести серию ударов по лицам досмотровых групп моряков и пограничников Эстонии. Если не подействуют элементарные меры физического воздействия, то, напомним, ВМС Эстонии на сегодня включают три тральщика-искателя мин типа Sandown, один корабль управления и обеспечения типа Lindormen, два патрульных катера и четыре патрульных корабля береговой охраны.

Вся эта «непобедимая армада» может быть потоплена в одном и весьма скоротечном морском бою силами Балтийского флота и ВКС ВС РФ.

И если кто-то в Таллине думает, что в этом случае в отношении Эстонии будет задействована статья 5 Устава НАТО, и на защиту гордой балтийской республики стройными рядами выступят Объединенные Военно-морские и Военно-воздушные силы Североатлантического альянса, то это явное заблуждение. В самом лучшем случае в Брюсселе начнутся консультации.

А чтобы направить дискуссию в столице Бельгии в нужную сторону, ВС РФ гипотетически могут приступить к осуществлению и ударов, которые представляют собой одиночные пуски ракет с ядерными зарядами малой мощности с целью демонстрации возможностей ядерных сил. К примеру, это может быть высотный ядерный взрыв малой мощности над Северным морем. Чтобы было видно из Брюсселя.

Так что эстонским военным можно ненавязчиво порекомендовать - отодвиньте, пожалуйста, подальше от ваших шаловливых ручонок коробки спичек. Не играйте с огнем. Может быть беда.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок