В США усомнились в способности суперподлодки SSN(X) противостоять России

19FortyFive: Целесообразность программы по подлодке SSN(X) США сомнительна

Современные технологии подводных лодок могут не оправдать ожиданий в региональных конфликтах, а затраты на развитие флота могут стать обременительными, пишет 19FortyFive.

Ударная подводная лодка следующего поколения SSN(X) ВМС США, разработанная для работы при конфликте с Китаем или Россией, с прогнозируемой стоимостью в 6-7 млрд долларов за единицу, может оказаться неподходящей для реальных многополярных мировых кризисов, с которыми сталкивается Америка, пишет обозреватель портала 19FortyFive.

"Это технологическое чудо, да. Но, как и F-35, он рискует стать символом стратегического отвлечения внимания: слишком дорогой, чтобы потерпеть неудачу, слишком изысканный, чтобы сражаться, слишком оторванный от реальных горячих точек, с которыми сталкивается Америка", – считает профессор международных отношений в колледже Макалестера, специализирующийся на политике международных конфликтов и безопасности, Эндрю Лэтем.

Продвинутые возможности подлодки SSN(X) дают ограниченные преимущества в локальных конфликтах и теоретически способны только усилить напряженность в регионе, говорится в статье.

Также подчеркивается, что американская оборонная промышленность и так испытывает серьезную нагрузку, а бюджеты, находящиеся под пристальным вниманием администрации президента США Дональда Трампа, могут не выдержать дополнительных расходов. Разработка подлодки SSN(X) может стать чрезмерно дорогим стратегическим проектом, отвлекающим ресурсы от других нужд.

Автор статьи считает необходимым сделать паузу в реализации программы и провести переоценку, так как более гибкий и дешевый подводный флот лучше подошел бы для защиты интересов Соединенных Штатов в текущей геополитической ситуации.

Подлодку ВМС США следующего поколения SSN(X) позиционировали как слово будущего в технологиях подводной войны: она быстра, незаметна, смертоносна и разработана для того, чтобы опередить расширение военно-морских сил Китая, а также превзойти мощь глубоководного российского флота. Эта лодка должна была закрепить подводное господство США в середине XXI века, напомнил автор.

"Но, как и в случае с каждой многообещающей программой, рожденной в Вашингтоне, стоит задать более сложный вопрос: строит ли ВМС правильную подводную лодку для соответствующей реальности войны? Ведь мир изменился", - отмечает он.

ВМС США находятся на грани принятия программы суперсовременных подводных лодок для войны великих держав, которая становится все менее вероятной, и для лодок, плохо подходящих для реагирования на реальные конфликты, которые вспыхивают в многополярном мире.

Еще более провокационная мысль в том, что следующая подводная война может обойтись без китайских авианосцев или российских бастионных оборонительных сооружений и будет похожа на кризис в Индийском океане, спровоцированный региональными ядерными соперниками, действующими по наитию и движимыми националистической политикой, а не классической логикой сдерживания.

Поэтому США стоит притормозить, переоценить и адаптировать военные разработки к изменившемуся миру, резюмирует автор.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американское оборонное ведомство заказало строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок типа "Вирджиния" на сумму до 18,4 млрд долларов.

Ирма Каплан