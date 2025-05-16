Трамп анонсировал сопровождение F-47 сотнями боевых дронов

Президент США Дональд Трамп официально представляет на брифинге в Белом Доме перспективный американский истребитель шестого поколения Boeing F-47 по программе ВВС США Next Generation Air Dominance (NGAD), 21.03.2025.

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах сопровождать истребители шестого поколения F-47 сотнями новейших беспилотников в боевых операциях.

Американские истребители шестого поколения F-47 будут выполнять боевые задачи в сопровождении сотен беспилотников, передает ТАСС. Дональд Трамп отметил, что США планируют создать крупнейшую и новейшую линейку недорогих дронов для истребителей F-55 и F-35, однако основное внимание будет уделено F-47. По словам Трампа, F-47 – это "прекрасное оружие" с колоссальными возможностями, которое будет сопровождаться сотнями дронов.

Во время встречи с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе Трамп обратился к главе корпорации Boeing Келли Ортбергу с просьбой рассказать о F-47. Ортберг заявил, что Boeing планирует в ближайшем будущем запустить производство нового истребителя. Трамп также пошутил, что ему нравится название F-47, намекая на свой порядковый номер как президента.

Ранее Трамп предоставил Boeing контракт на разработку F-47 по программе Next-Generation Air Dominance (NGAD). Американский лидер подчеркнул, что испытательные полеты экспериментальной модели F-47 проходят уже около пяти лет, а сам самолет существенно превосходит по возможностям авиационную технику других стран.

Семейство NGAD разрабатывается для замены истребителя-бомбардировщика F-22 и включает пилотируемый компонент, который станет новым стандартом для американских военно-воздушных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США отложили поставку истребителей F-35 в Израиль из-за технических неисправностей. Британия понесла огромные убытки из-за покупки американских истребителей F-35. Британия признала нехватку летчиков для эксплуатации F-35.

Дмитрий Зубарев