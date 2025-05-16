Большой военный контракт. Польша купит тысячи ударных дронов! (Gazeta.pl, Польша)

Gazeta: Польша закупит десять тысяч военных дронов в течение нескольких лет

Польша купит десять тысяч ударных дронов, сообщает Gazeta. Это будет контракт на несколько лет. Беспилотные аппараты будут нести боеголовки, способные уничтожать танки старых типов и боевые бронированные машины. "Если смогут, — с сарказмом пишут читатели издания. — Так как РЭБ их сразу же заглушит".

Как выяснили журналисты, 15 мая будет заключен контракт между Агентством вооружений и WB Group на поставку почти десяти тысяч беспилотников Warmate, которые производит эта частная компания. Она уже несколько лет поставляет технику отдельным подразделениям польской армии. Нынешний контракт рассчитан на несколько лет. Беспилотные аппараты будут нести боеголовки, способные уничтожать танки старых типов, а также все типы боевых бронированных машин.

Масштаб работ и военная техника от WBGroup

WB Group является вторым по объемам производства национальным оборонным концерном Польши (после Польской оружейной группы PGZ). Компания WBElectronics, которая стала инициатором создания холдинга WBGroup, специализируется на разработках в области электронных технологий и программного обеспечения. Она занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, в том числе связанными с созданием разведывательных дронов IMINT и боевых БПЛА Warmate.

Многоцелевые беспилотники Warmate в различных версиях

Разработанный компанией WB Electronics и поьским Военно-техническим институтом вооружений беспилотник Warmate — это современный многоцелевой аппарат, предназначенный для наблюдения, обнаружения, сопровождения и идентификации целей, а также ведения боевых действий против пехотных подразделений или бронетехники противника (так называемые барражирующие снаряды). Их преимущество заключается в небольших размерах и весе, что позволяет легко перемещать их с места на место. Дроны выпускаются в нескольких версиях. Версия 3.0 может атаковать с разных углов, имеет более тихую электрическую силовую установку со складывающимся пропеллером и большие возможности по продолжительности полета, а также многочисленные усовершенствования в электронике и авионике. Для каких задач будет использоваться Warmate, зависит от типа установленной на нем боеголовки.

Контракт с Южной Кореей и польскими военными

В 2024 году WB Group подписала контракт с корейским агентством оборонных закупок DAPA на поставку барражирующих боеприпасов Warmate 3. Заказ включал 10 комплексов с почти двумя сотнями ударных систем Warmate3 в боевом и учебном версиях. Беспилотники уже использовались в польской армии, а также в вооруженных силах других стран НАТО и во время конфликта на Украине.

Комментарии читателей Gazeta:

kapitanpajk

У нас, как обычно, нет понимания проблемы. Эффективность этих БПЛА по сравнению со "старомодными" дронами на оптоволокне, которые пылятся на наших складах, нулевая. Но до этого никому нет дела.

Gangut

А как эти дроны будут управляться? Опыт украинско-русского конфликта показал, что БПЛА на радиосигнале легко глушатся. Стороны конфликта уже перешли на оптоволокно.

Threemen

Нынешнее правительство что-то скромничает. Прошлое купило бы сразу миллион.

Jankokop

Разгадка проста: WB Group связана с Германией.

Vkc

Опять закупаемся за бугром. Не лучше ли попробовать что-то сделать самим? Все-таки дроны — это не космические аппараты.

pukacz80

И на сколько хватит этих 10 тысяч? На 3 дня?Посмотрите на Украину.

fort-sun

К сожалению, решения польских властей часто продиктованы не экспертной оценкой, а сиюминутными соображениями. Это просто импульсивные покупки. Так было и с закупкой "Байрактаров", когда в СМИ без конца шли рекламные ролики о том, какие они замечательные. Лишь спустя время от украинцев стала просачиваться информация, что это была чистая пропаганда — они потеряли десятки "Байрактаров" в первые месяцы боев. Причина? Такой большой беспилотник — легкая мишень для ПВО противника. Сейчас мы покупаем беспилотники, потому что они уничтожают танки русских на Украине. Хорошо, сейчас они уничтожают, но нужно понимать, почему и где они могут это делать? Дроны эффективны против техники противника только там, где у него нет РЭБ, или если использовать БПЛА на оптоволокне. В остальных случаях беспилотники бесполезны. Умные руководители видят на несколько шагов вперед, а не слепо повторяют решения, которые были хороши когда-то в прошлом.

nikodem8787

Надо было строить предприятия так, чтобы их можно было легко переводить на выпуск военной продукции. Русские так и делали.

jango333

Смешанные чувства. Что будет, если противник придумает, как эти беспилотники нейтрализовать? Для чего они нам тогда будут нужны?