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ТАСС

Спутники "Луч" смогут работать на высоте до 20 тыс. км после модернизации

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Графическое изображение спутника "Луч-5ВМ"
Графическое изображение спутника "Луч-5ВМ".
Источник изображения: © АО "Решетнев"/ Роскосмос

Как отметили в Роскосмосе, "Луч-5ВМ" будет построен на универсальной платформе среднего класса "Экспресс-1000К"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. АО "Решетнев" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") ведет работу над модернизацией спутниковой системы "Луч", обновленные спутники смогут работать на высоте до 20 тыс. км. Об этом сообщили в ГК.

"Компания "Решетнев" разрабатывает модернизированный спутник под названием "Луч-5ВМ". Основная задача этой спутниковой системы - обеспечить связь между низколетящими космическими аппаратами и наземными пунктами управления. Обновленные спутники смогут работать на значительно больших высотах - до 20 000 км, в то время как сегодня они обслуживают лишь орбиты высотой до 2 000 км", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что спутник "Луч-5ВМ" будет построен на универсальной платформе среднего класса "Экспресс-1000К". 

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