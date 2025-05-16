Путин присудил премию маршала Жукова создателям снарядов для ТОС-1А и ТОС-2

Премию присудили "за создание неуправляемых реактивных снарядов повышенной дальности и могущества с моноблочной и кассетной боевыми частями в термобарическом снаряжении для тяжелых огнеметных систем"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присудил премию имени Маршала Советского союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и военной техники разработчикам новейших снарядов для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2, следует из опубликованного указа главы государства.

"Присудить премию <...> в области создания вооружения и военной техники Васькину Михаилу Алексеевичу, главному конструктору направления межвидовых элементов вооружения АО "НПО "СПЛАВ", Захарову Сергею Олеговичу, главному конструктору научно-теоретического направления, Лахову Павлу Петровичу, начальнику технологического отдела №31 управления технологий, Хлебникову Игорю Ивановичу, главному конструктору направления реактивных систем залпового огня, - работникам того же АО <...> за создание неуправляемых реактивных снарядов повышенной дальности и могущества с моноблочной и кассетной боевыми частями в термобарическом снаряжении для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2", - говорится в указе.