Президент РФ Владимир Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года. Соответствующий указ главы государства опубликован 15 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Путин продлил указ «О введении в действие плана обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы» на два года.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 28 апреля сообщил, что основным приоритетом бюджетной политики России до 2030 года является обеспечение обороноспособности и поддержка граждан страны. По его словам, на данный момент в полном объеме также восполняются потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции.