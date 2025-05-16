Северный флот парирует все военные угрозы в операционной зоне

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов во время встречи экипажей кораблей отряда обеспечения Северного флота после завершения 13-го арктического дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана.

Командующий флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что 20 воинов-североморцев удостоены звания Героя РФ и более 16 тыс. награждены ведомственными медалями

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Силы Северного флота выполняют весь спектр задач по парированию военных опасностей и угроз в назначенной операционной зоне. Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Константин Кабанцов в ходе подведения итогов учебно-боевой деятельности объединения за зимний период обучения.

"Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов подчеркнул, что с учетом существующих вызовов и угроз силы и войска флота гарантированно обеспечивают безопасность и выполняют весь спектр задач по парированию военных опасностей и угроз в назначенной операционной зоне", - информировали в пресс-службе по итогам заседания военного совета, на котором были подведены итоги за зимний период обучения и поставлены задачи на летний период обучения 2025 года.

Там отметили, что командующий высоко оценил действия соединений и подразделений береговых войск флота, которые с начала специальной военной операции (СВО) успешно решают задачи в составе армейских объединений группировок войск. По данным Кабанцова, более 14 тыс. военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 20 воинов-североморцев удостоены звания Героя Российской Федерации и более 16 тыс. награждены ведомственными медалями.

Командующий также подчеркнул, что силы Северного флота выполняют задачи стратегического сдерживания в оперативно-важных районах Мирового океана. В зимний период обучения было выполнено несколько дальних походов, из которых самые знаковые - походы новейших фрегатов "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко".

В ходе заседания военного совета было также отмечено, что особенностью боевой учебы для корабельных сил стали отработка способов борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, нанесения поражения критически важным объектам противника, подготовка к отражению внезапных ударов средств воздушного нападения, совершенствование подготовки экипажей к ведению борьбы за живучесть. А для береговых войск и морской авиации - подготовка с учетом практического опыта ведения боевых действий в ходе СВО.

В пресс-службе информировали, что в качестве основных задач на летний период обучения командующий Северным флотом определил поддержание боеспособности частей и подразделений, участвующих в специальной военной операции, а также поддержание в высокой степени готовности к решению задач по предназначению объединений, соединений и воинских частей флота.