Сийярто: военный потенциал НАТО сильно сократился из-за поставок Украине

Глава МИД Венгрии напомнил, что с самого начала конфликта Будапешт отказался снабжать Киев вооружениями и не собирается этого делать

БУДАПЕШТ, 15 мая. /ТАСС/. Военный потенциал стран НАТО значительно уменьшился, поскольку они передали часть своих вооружений Украине, при этом некоторые из них по-прежнему выступают за наращивание военной помощи Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами из стран Североатлантического альянса в Анталье.

"Очевидно, что в последние годы ряд союзников направили на Украину собственный арсенал вооружений в таком объеме, что общий оборонный потенциал альянса значительно снизился", - сказал глава МИД в видеообращении на телеканале М1.

Тем не менее на совещании в Анталье вновь звучали голоса в поддержку военной помощи Киеву. "Вызывает тревогу тот факт, что даже сегодня несколько государств заявили о необходимости направить больше денег и оружия на Украину", - отметил Сийярто.

Он напомнил, что с самого начала конфликта Будапешт отказался снабжать Киев вооружениями и не собирается этого делать. "Венгрия не отправляла оружие или деньги на Украину. Мы защищаем Венгрию и не считаем, что интересам ее безопасности отвечает финансированию миллионной армии соседней страны", - пояснил министр.