Китай успешно завершил испытания многоразового ракетного двигателя

Китай успешно завершил испытания 140-тонного многоразового ракетного двигателя

Китай успешно завершил испытания 140-тонного многоразового жидкостного ракетного двигателя, работающего на кислороде и метане. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Созданный Академией аэрокосмических двигательных технологий Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий агрегат обладает наибольшей тягой среди существующих в Китае двигателей с открытым циклом работы на жидком кислороде и метане. Агрегат планируется использовать в перспективных носителях большой грузоподъемности и многоразовых ракетах.

В июне издание SpaceNews сообщило, что Китай провел успешные статические огневые испытания прототипа первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10, оснащенной тремя двигателями YF-100K, работающими на топливной паре керосин — жидкий кислород.