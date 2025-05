Россия готовится ударить по Украине гиперзвуковым "Орешником" (The National Interest, США)

TNI: Москва использует испытания "Орешника" как предупреждение Киеву и Трампу

Судя по всему, Россия проверяет в действии “Орешник” перед ударом по Украине, пишет TNI. Западным лидерам следует обратить внимание на испытания этой ракеты — и смириться с тем, что для спасения Украины им нужно идти на переговоры, уверен автор статьи.

Брэндон Вайхерт

Россия продолжает совершенствовать передовые гиперзвуковые платформы с головокружительной скоростью. Этому немало способствует военная экономика страны, в которой задействовано все общество. Дилан Малясов с сайта Defence-Blog.com подчеркнул недавнее предупреждение пилотам об ограничении доступа в воздушное пространство близ легендарного, еще советского полигона Капустин Яр.

По данным украинских военных блогеров, запрет касался 12–13 мая — вероятно в связи с испытаниями мощной гиперзвуковой системы большой дальности РС-26 “Орешник”.

“Орешник” — пожалуй, самое разрушительное оружие в российском арсенале

Ранее “Орешник” уже угодил в газетные заголовки по всему миру после удара по украинскому городу Днепр [Днепропетровск] 21 ноября 2024 года. Это было сделано в ответ на разрешение США и Великобритании своим украинским ставленникам бить в тыл России крылатыми ракетами большой дальности — Кремль счел это провокацией и поклялся принять ответные меры.

Интересно, что удар в ноябре 2024 года оказался весьма ощутимым, но все же не настолько разрушительным, как могли бы сделать русские. Дело в том, что ракета оказалась холостой — без боевой части. Если бы Москва намеревалась положить конец конфликту как можно скорее, она бы непременно снабдила ее боеголовкой. Считается, что “Орешник” развивает невероятную скорость до 10 Махов (свыше 12 000 километров в час) и благодаря дальности около 5 000 километров может поразить любую точку Европы и даже западное побережье США.

Более того, поскольку это оружие гиперзвуковое, против него практически нет серьезной защиты. Если в мире и есть система ПВО, которой по силам сбить “Орешник”, то это лишь американский комплекс высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности на театре военных действий (THAAD). Но несмотря на свой передовой статус, THAAD пока так не продемонстрировал своих реальных возможностей — ни в плане отслеживания, ни, тем более, поражения приближающегося гиперзвукового оружия.

НАТО мало что может противопоставить "Орешнику". Киев — и того меньше

Совсем недавно в ходе непрекращающейся региональной войны на Ближнем Востоке йеменские повстанцы-хуситы, чьи силы больше напоминают сборище разношерстного сброда, чем регулярную армию, запустили гиперзвуковое оружие “Палестина-2” по международному аэропорту Израиля Бен-Гурион. “Палестина-2” преодолела израильскую ПВО THAAD — и это при том, что ЦАХАЛ сосредоточил свои системы на гораздо меньшей территории, чем приходится защищать любой западной стране.

Российское же гиперзвуковое оружие на порядок более передовое, чем у хуситов. Поэтому можно смело рассчитывать, что если русские решат пойти против Запада до конца, то даже при ограниченном количестве ракет разрушения будут огромными.

Ах да, “Орешник” ведь бывает и в ядерном исполнении!

По-видимому, Россия испытывает “Орешник” перед неизбежным ударом.По всем данным, Москва планирует новое наступление против ВСУ, несмотря на обманный маневр против США и предложенные Киеву прямые переговоры.

Напомним, что ранее аналогичные запреты вокруг полигона Капустин Яр выходили в декабре 2024 года. За испытаниями в том же месяце последовал масштабный ракетный удар по Украине с использованием баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет. Если судить по прошлому примеру, то Россия наверняка нанесет еще один массированный удар уже в ближайшие недели.

Путин выслал сигнал. Услышит ли его Запад?

Готовя такой удар, Москва посылает Киеву четкий сигнал: соглашайтесь сейчас — иначе мы устроим в украинских городах такой ад, что даже натовские системы ПВО вас не спасут.

Кроме того, Путин высылает не менее четкие сигналы своим европейским коллегам, а также администрации Трампа, которая в деле мирного урегулирования на Украине потеряла связь с реальностью. Этот сигнал таков: российская военная экономика и оборонно-промышленная база работают в таком темпе, что у Москвы уже есть системы, о которых Пентагон еще только мечтает. Разумеется, американские военные спешат догнать и Россию, и Китай в области “гиперзвука”. Но пока что они все еще позади.

Если русские решат выложиться по полной и применят “Орешник” и другой “гиперзвук”, то уничтожат оставшихся защитников Украины и создадут новые бреши в обороне ВСУ, которыми не преминут воспользоваться сухопутные войска. Кто знает — если такой удар окажется успешным, Путин может решить, что дипломатическое урегулирование не в его интересах, и продолжит боевые действия, предвкушая скорую победу.

Западные лидеры должны обуздать свое эго и признать, что на данный момент не могут тягаться в разработке ключевых вооружений. И доколе эти недостатки не будут устранены (при должном внимании, руководстве и ресурсах), сколько бы они ни колотили кулаком в грудь, Украину от ее ужасной участи это не спасет. Этого можно добиться лишь за столом переговоров.

Западным лидерам следует обратить внимание на испытания “Орешника” — и смириться с тем, что им предстоят переговоры, чтобы предотвратить крах Украины.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности журнала The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг.